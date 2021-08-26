Вибух біля аеропорту Кабула: загинули дві особи, десятки поранені

В результаті вибуху біля аеропорту Кабула (Афганістан) загинули дві особи. Ще десятки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajhwok Afghan News .

Повідомляється, що в результаті підриву бомби загинули щонайменше дві особи і десятки поранені. Також видання зазначає, що інцидент стався в натовпі афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту.

Як пише CNN, офіційні особи в США підтвердили, що напад скоїв терорист-смертник. За словами представника Білого дому, президент Джо Байден вже проінформований про вибух біля аеропорту Кабула.