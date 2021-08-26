Взрыв возле аэропорта Кабула: погибли два человека, десятки ранены

В результате взрыва возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли два человека. Еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajhwok Afghan News .

Сообщается, что в результате подрыва бомбы погибли по меньшей мере два человека и десятки ранены. Также издание отмечает, что инцидент произошел в толпе афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта.

Как пишет CNN, официальные лица в США подтвердили, что нападение совершил террорист-смертник. По словам представителя Белого дома, президент Джо Байден уже проинформирован о взрыве возле аэропорта Кабула.