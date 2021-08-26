UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Взрыв возле аэропорта Кабула: погибли два человека, десятки ранены

Автор: РБК-Украина

В результате взрыва возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли два человека. Еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajhwok Afghan News.

Сообщается, что в результате подрыва бомбы погибли по меньшей мере два человека и десятки ранены. Также издание отмечает, что инцидент произошел в толпе афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта.

Как пишет CNN, официальные лица в США подтвердили, что нападение совершил террорист-смертник. По словам представителя Белого дома, президент Джо Байден уже проинформирован о взрыве возле аэропорта Кабула.

Напомним, сегодня утром генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозе теракта в аэропорту Кабула, из-за этого страны западной коалиции приостановили эвакуацию.

Ближе к вечеру Германия заявили, что террористическая угроза стала более конкретной, а общая ситуация в Афганистане остается максимально опасной.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанКабулВзрыв