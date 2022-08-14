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Вибух у ТЦ в Єревані: кількість постраждалих різко зросла

Фото: в результаті вибуху в Єревані постраждали 34 людини (скрін відео)
Автор: Валерія Поліщук

У Єревані в результаті вибуху в торговому центрі "Сурмалу" постраждали 34 людини. Також відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МНС Вірменії.

меддопомогу вони пішли додому. При цьому в лікарні перебуває одна постраждала - п'ятирічна дівчинка.

"Кілька громадян, які надійшли в медцентр "Сурб Аствацамайр" внаслідок вибуху в торговому центрі, отримали медичну допомогу і вирушили додому. Тільки одна госпіталізована-п'ятирічна дівчинка, знаходиться в реанімаційному відділенні, стан стабільний, загрози життю немає", - заявив прес-секретар медцентру Геворк Дердзян.

Нагадаємо, сьогодні у Єревані прогримів вибух у торговому центрі. За попередньою інформацією, загорівся склад феєрверків і салютів.

Вибух прогримів близько 12: 30 за київським часом. Після нього почалася пожежа.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху загинула одна людина.

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