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У Єревані в результаті вибуху в ТЦ загинула людина

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Єреван, Неділя 14 серпня 2022 14:19
У Єревані в результаті вибуху в ТЦ загинула людина Фото: в результаті вибуху в ТЦ в Єревані загинула людина (newsarmenia.am)
Автор: Валерія Поліщук

У Єревані в результаті вибуху в торговому центрі "Сурмалу" загинула одна людина. Ще 20 людей отримали поранення.

Про це заявив прес-секретар МНС Вірменії Олександр Восканян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменія".

На місці працюють 20 пожежних розрахунків, а також задіяні пожежні сходи і чергує психолог.

За даними видання, під завалами знаходяться люди.

Нагадаємо, сьогодні у Єревані прогримів вибух у торговому центрі. За попередньою інформацією, загорівся склад феєрверків і салютів.

Вибух прогримів близько 12: 30 за київським часом. Після нього почалася пожежа.

Біля торгового центру сильне задимлення на великій території, жителі довколишніх будинків тримають вікна закритими через густий дим.

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