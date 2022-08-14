UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв в ТЦ в Ереване: количество пострадавших резко возросло

Фото: в результате взрыва в Ереване пострадали 34 человека (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

В Ереване в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" пострадали 34 человека. Также известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

медпомощь они ушли домой. При этом в больнице находится одна пострадавшая - пятилетняя девочка.

"Несколько граждан, поступивших в медцентр "Сурб Аствацамайр" вследствие взрыва в торговом центре, получили медпомощь и отправились домой. Только одна госпитализированная - пятилетняя девочка, находится в реанимационном отделении, состояние стабильное, угрозы жизни нет", - заявил пресс-секретарь медцентру Геворк Дердзян.

Напомним, сегодня в Ереване прогремел взрыв в торговом центре. По предварительной информации, загорелся склад фейерверков и салютов.

Взрыв прогремел около 12:30 по киевскому времени. После него начался пожар.

Позже стало известно, что в результате взрыва погиб один человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрменияЕреванВзрыв