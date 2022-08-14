Взрыв в ТЦ в Ереване: количество пострадавших резко возросло

медпомощь они ушли домой. При этом в больнице находится одна пострадавшая - пятилетняя девочка.

"Несколько граждан, поступивших в медцентр "Сурб Аствацамайр" вследствие взрыва в торговом центре, получили медпомощь и отправились домой. Только одна госпитализированная - пятилетняя девочка, находится в реанимационном отделении, состояние стабильное, угрозы жизни нет", - заявил пресс-секретарь медцентру Геворк Дердзян.

Напомним, сегодня в Ереване прогремел взрыв в торговом центре. По предварительной информации, загорелся склад фейерверков и салютов.

Взрыв прогремел около 12:30 по киевскому времени. После него начался пожар.

Позже стало известно, что в результате взрыва погиб один человек.