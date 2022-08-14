У Єревані стався вибух у ТЦ, є постраждалі

Ілюстративне фото: в Єревані стався вибух в ТЦ (Getty Images)

У столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". В результаті події є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Імовірно, горить склад феєрверків і салютів. На місце виїхали шість бойових розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог. Кількість постраждалих не уточнюється.