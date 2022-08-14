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Вибух у ТЦ Єревана: кількість жертв зросла

Фото: кількість жертв внаслідок вибуху в ТЦ Єревана зросла (скриншот)
Автор: Іван Носальський

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого в результаті вибуху в єреванському торговому центрі "Сурмалу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МНС Вірменії.

"Рятувальники витягли з-під завалів 10 постраждалих і ще одне тіло", - сказано в повідомленні відомства.

При цьому в МНС додали, що розбір завалів торгового центру ще триває.

Загальне число постраждалих в результаті вибуху в ТЦ досягло 60 осіб.

Нагадаємо, у столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу".

Станом на 15:40 було відомо про 34 постраждалих і одного загиблого.

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