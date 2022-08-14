Взрыв в ТЦ Еревана: количество жертв возросло

Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
"Спасатели извлекли из-под завалов 10 пострадавших и еще одно тело", - сказано в сообщении ведомства.
При этом в МЧС добавили, что разбор завалов торгового центра еще продолжается.
Общее число пострадавших в результате взрыва в ТЦ достигло 60 человек.
Напомним, в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу".
По состоянию на 15:40 было известно о 34 пострадавших и одном погибшем.
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