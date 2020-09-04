ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вибух у Тбілісі: одна людина загинула, троє постраждали

Тбілісі, П'ятниця 04 вересня 2020 17:29
Вибух у Тбілісі: одна людина загинула, троє постраждали
Фото: на місці вибуху в Тбілісі (t.me/ekho_kavkaza)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті вибуху у Тбілісі загинула одна людина, ще троє осіб отримали поранення. У клубі Dejavu на вулиці Костава вибухнув кисневий балон.

Про це повідомляє місцеве видання News Georgia.

У приміщенні клубу проводилися ремонтні роботи. Кисневий балон, за попередніми даними, вибухнув при монтажі спліт-системи. Вибуховою хвилею у сусідніх будинках повибивало вікна, а уламки розлетілися на десятки метрів, пошкодивши декілька автомобілів.

Серед постраждалих двоє робочих, які робили ремонт, а також менеджер закладу.

У зв'язку з подією правоохоронці почали розслідування за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу Грузії - порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, сьогодні вдень поблизу Філармонії у Тбілісі пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ поширили інформацію про постраждалих від вибуху, але жодних деталей не надали. На місце події прибули рятувальники та поліція.

Також РБК-Україна писало про вибух на ринку "Барабашово" у Харкові.

Крім того, нещодавно у Дніпрі в результаті вибуху у власному автомобілі загинув чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ГрузіяТбилисиВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся