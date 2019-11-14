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Вибух під Радою: Крайняку та Гуменюку продовжили арешт

Новини » Суспільство     14.11.2019 - 21:05
Вибух під Радою: Крайняку та Гуменюку продовжили арешт
Фото: Ігорь Гуменюк та Сергій Крайняк (twitter.com akcentorgua)

Підозрювані вже чотири роки перебувають в СІЗО

Київський апеляційний суд залишив під вартою Сергія Крайняка та Ігоря Гуменюка, яких звинувачують у терористичному акті під Верховною радою 31 серпня 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Зазначається, що підозрювані у цій справі вже чотири роки перебувають в ізоляторі. Останні два роки суд у їх справі проходить в закритому засіданні.

"Матеріали скарги передали в апеляційний суд зі значним запізненням, що фактично унеможливило оскарження запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Обвинувачений Гуменюк: "Суд має упереджене ставлення"

Сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою Сергія Крайняка та Ігоря Гуменюка, яких звинувачують у терористичному акті під Верховною Радою 31 серпня 2015 року. Хлопці 4 роки в ізоляторі. Останні два роки суд у їх справі проходить в закритому засіданні. Матеріали скарги передали в апеляційний суд зі значним запізненням, що фактично унеможливило оскарження запобіжного заходу. Виступ в у першому за два роки відкритому засіданні в апеляції обвинуваченого Гуменюка.

Опубліковано Судовий репортер Четвер, 14 листопада 2019 р.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної ради відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидали в правоохоронців бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули четверо бійців Нацгвардії.

Так, Гуменюка обвинувачують за частиною третьою статті 258 (Терористичний акт), частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), частиною другою статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського) Кримінального кодексу України, а Сергія Крайняка за частиною третьою статті 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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