ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взрыв под Радой: Крайняку и Гуменюку продлили арест

Новости » Общество     14.11.2019 - 21:05
Взрыв под Радой: Крайняку и Гуменюку продлили арест
Фото: Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк (twitter.com akcentorgua)

Подозреваемые уже четыре года находятся в СИЗО

Киевский апелляционный суд оставил под стражей Сергея Крайняка и Игоря Гуменюка, которых обвиняют в террористическом акте под Верховной радой 31 августа 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Отмечается, что подозреваемые по этому делу уже четыре года находятся в изоляторе. Последние два года суд по их делу проходит в закрытом заседании.

"Материалы жалобы передали в апелляционный суд со значительным опозданием, что фактически исключило возможность обжалования меры пресечения", - говорится в сообщении.

Обвиняемый Гуменюк: "Суд имеет предвзятое отношение"

Сегодня Киевский апелляционный суд оставил под стражей Сергея Крайняка и Игоря Гуменюка, которых обвиняют в террористическом акте под Верховной Радой 31 августа 2015 года. Ребята 4 года в изоляторе. Последние два года суд по их делу проходит в закрытом заседании. Материалы жалобы передали в апелляционный суд со значительным опозданием, что фактически исключило возможность обжалования меры пресечения. Выступление в первом за два года открытом заседании в апелляции обвиняемого Гуменюка.

Опубликовано Судебный репортер Четверг, 14 ноября 2019 г.

Напомним, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле Верховной рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросали в правоохранителей брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии.

Так, Гуменюка обвиняют по части третьей статьи 258 (Террористический акт), частью первой статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), частью второй статьи 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного) Уголовного кодекса Украины, а Сергея Крайняка по части третьей статьи 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрение дела об убийстве Вороненкова отложили из-за смерти адвоката В ВАКС объявили обвинительный акт экс-прокурору Сусу
Новости Украины СудВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь