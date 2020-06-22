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Розбір завалів будинку на Позняках сповільнився через загрозу обвалу

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 11:44
Розбір завалів будинку на Позняках сповільнився через загрозу обвалу
Фото: розбір завалів будинку на Позняках (mvs.gov.ua)

Розбір конструкцій проводять лише троє рятувальників

Роботи по розбору конструкцій зруйнованого будинку на Позняках у Києві істотно сповільнилися через загрозу обвалу. Розбір конструкцій проводять лише троє рятувальників за допомогою крана.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомили спікер Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

Рятувальники не виключають, що під завалами можуть знаходитися більше двох осіб.

"Ми знаємо, що під завалами може знаходитися дві людини, але ми не виключаємо, що може бути і більше людей. Вночі нам доводилося припиняти роботи, тому що зовнішня стіна почала деформуватися і звичайно становить ризик для життя і здоров'я наших рятувальників. Було прийнято рішення проводити роботу в мінімальному складі. Зараз розбирають конструкції в районі четвертого поверху тільки троє рятувальників за допомогою крана. І роботу проводиться дуже повільно", - сказала Водолага.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня, близько 10 ранку в Києві стався вибух у будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що розбір завалів планують завершити до вечора понеділка.

Також РБК-Україна писало, що в результаті вибуху загинули троє людей, ще п'ятеро отримали травми.

Крім цього повідомлялося, що за фактом вибуху на Позняках пройшли обшуки в газорозподільної компанії столиці.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївДСНСобрушение домаВибух
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