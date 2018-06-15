Аваков розповів деталі вчорашнього вибуху авто в Києві

Власник "Волги" міг замінувати авто після попереднього злому

Власник автомобіля "Волга", який вчора вибухнув у Святошинському районі Києва, міг замінувати авто після попереднього проникнення. Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами Авакова, діти проникли в припаркований автомобіль "Волга", відкрили бардачок, після чого пролунав вибух.

"Навколо кров, четверо дітей 10-12 років поранені, один не приходить в себе. Власник "Волги", найімовірніше відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини", - зазначив міністр.

Він також додав, що власника авто затримали в Рівненській області.

Какие-то скаженные последние пару дней, даже для моего уже привыкшего, казалось бы к подобным событиям мировосприятия..... Опубліковано Arsen Avakov 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вибух машини в Києві постраждали четверо дітей.

"Чотири дитини, які постраждали під час вибуху в Святошинському районі Києва, в Охматдиті. У трьох дітей стан стабільний. Один у важкому стані - поки що в комі. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.