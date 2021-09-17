Вибух в Карпатах і резолюція про Росію: новини за 16 вересня

У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття, Європарламент прийняв резолюцію про Росію, в Полтаві після уроку фізкультури померла школярка. Детальніше про те, що сталося у четвер, 16 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Онлайну не буде. Київська ОДА закриє школи, де недостатньо вакцинованих

У Київській області закриють школи, якщо в них буде недостатньо вакцинованих працівників. При введенні "жовтої" зони в навчальних закладах має бути щеплено щонайменше 80% педагогів. Про це заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститися від хвороби", - додав він.

У Карпатах стався вибух під час розпалювання багаття: загинули двоє людей

У Карпатах у туристичної групи стався вибух під час розпалювання багаття. У цей момент поруч знаходилося 12 осіб, серед них двоє дітей, 3 і 5 років. Дві людини в результаті вибуху загинули, ще четверо госпіталізовані.

Що могло стати причиною вибуху і як почуваються постраждалі туристи – читайте в матеріалі нижче.

В Полтаві після уроку фізкультури померла школярка

В Полтаві померла 10-річна школярка після занять на уроці фізкультури. Дитині стало зле і вона втратила свідомість.

Повідомляється, що на уроці фізкультури дівчинці стало зле й вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали карету екстреної медичної допомоги. Швидка, яка приїхала на виклик, доставила дитину до лікарні, але врятувати життя дівчинки не вдалося.

Бойовики поранили мирного жителя Щастя. Ним виявився голова місцевої ВЦА

Сьогодні, 16 вересня бойовики здійснили обстріл населеного пункту Щастя у Луганській області. Внаслідок чого поранення отримав голова військово-цивільної адміністрації (ВЦА).

"Внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

"Довічний президент в оточенні олігархів". В ЄП назвали режим Путіна найбільшим викликом для Європи

Європарламент прийняв резолюцію про Росію, в якій називає режим президента РФ Володимира Путіна найбільшим викликом безпеки Європи. Цей документ євродепутати прийняли у вигляді резолюції, за яку проголосували 494 європарламентарі.

Режим Путіна називають "стагнуючою авторитарною клептократією, яку очолює довічний президент, оточений олігархами".

У Франції дев'ятьох людей затягнуло штормове море

На півдні Франції в водах Середземного моря потонули 9 людей. Хвилі винесли їх на глибину під час купання в шторм. П'ятеро людей потонули в районі міста Еро, ще двоє - біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих - на пляжі містечка Лекат.

Рятувальники намагалися врятувати 12 людей, яких течія відносила від берега - сімох вдалося витягнути на берег, але п'ятеро потонули.

В Україну йде нова хвиля похолодання з дощами

В Україну йде нова хвиля похолодання з дощами. Вона почнеться з 17 вересня. Така погода буде триматись мінімум три дні, тобто всі вихідні.

Вже у п'ятницю дощі та грози очікуються у західних, північних областях, а також у Києві.