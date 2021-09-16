Бойовики поранили мирного жителя Щастя. Ним виявився голова місцевої ВЦА
Сьогодні, 16 вересня бойовики здійснили обстріл населеного пункту Щастя у Луганській області. Внаслідок чого поранення отримав голова військово-цивільної адміністрації (ВЦА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Щастинську міську територіальну громаду.
"Внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Як додають у прес-центрі, на даний час на місці події працюють правоохоронні органи.
Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російські окупаційні війська здійснили підступний обстріл по місту...Posted by Щастинська міська територіальна громада on Thursday, September 16, 2021
Нагадаємо, сьогодні 6:40 та о 7:30 бойовики двічі обстріляли населений пункт Щастя із застосуванням міномету калібру 82 мм.
Внаслідок чого було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт.