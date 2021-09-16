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"Довічний президент в оточенні олігархів". В ЄП назвали режим Путіна найбільшим викликом для Європи

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Брюссель, Четвер 16 вересня 2021 13:41
"Довічний президент в оточенні олігархів". В ЄП назвали режим Путіна найбільшим викликом для Європи Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Європарламент прийняв резолюцію про Росію, в якій називає режим президента РФ Володимира Путіна найбільшим викликом безпеки Європи. Цей документ євродепутати прийняли у вигляді резолюції, за яку проголосували 494 європарламентарі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рекомендації Європарламенту про напрям політичних відносин між ЄС і Росією.

Режим Путіна називають "стагнуючою авторитарною клептократією, яку очолює довічний президент, оточений олігархами".

"Всі критичні заходи, запропоновані в цій рекомендації, спрямовані на режим президента Путіна, а також його кримінальні дії і антидемократичну політику", - наголошується в документі.

Нагадаємо, Європарламент затвердив доповідь про перегляд відносин ЄС і Росії. Україна позитивно оцінює цей документ.

Зазначимо, у Кремлі відреагували на доповідь Європарламенту про перегляд відносин ЄС і Росії.

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