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У Франції дев'ятьох людей затягнуло штормове море

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Еро, Четвер 16 вересня 2021 15:41
У Франції дев'ятьох людей затягнуло штормове море Фото: Францію накрила повінь (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

На півдні Франції в водах Середземного моря потонули 9 людей. Хвилі винесли їх на глибину під час купання в шторм.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

П'ятеро людей потонули в районі міста Еро, ще двоє - біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих - на пляжі містечка Лекат.

Рятувальники намагалися врятувати 12 людей, яких течія відносила від берега - сімох вдалося витягнути на берег, але п'ятеро потонули.

Зазначимо, Францію накрила повінь 14 вересня. На півдні країни за кілька годин випала двомісячна норма опадів. На вулицях автівки буквально плавали у воді. З них витягли два десятки водіїв.

На ліквідацію наслідків негоди відрядили понад вісім сотень рятувальників.

Нагадаємо, опубліковано відео повені у Франції.

Зазначимо, у восьми департаментах півдня і сходу Франції ввели "помаранчевий" рівень небезпеки.

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Франція Средиземное море
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