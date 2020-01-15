Вибух в Іспанії: кількість жертв зросла

В результаті масштабного вибуху на нафтохімічному заводі в Каталонії загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Vanguardia.

Як повідомляється, тіло другого загиблого було виявлено під уламками всередині заводу. Раніше він вважався зниклим без вісті.

Us passo fotos i vídeos del q va passar ahir a La Canonja (Tarragona) pic.twitter.com/3XkGwFspU7 — TXAPERO INDEPENDENTISTA (@txaperoindepe) January 15, 2020

Нагадаємо, ввечері у вівторок, 14 січня, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі. В результаті вибуху постраждали вісім осіб, двоє з яких перебувають у критичному стані. Попередньою причиною вибуху називають хімічну аварію.

Крім того, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес, недалеко від міста Барселона стався пожежа на хімічному заводі, в результаті якого жителів довколишніх районів евакуювали.

Додамо, що на авіабудівному заводі Beechcraft у місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Глава медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що одинадцять чоловік після пригоди госпіталізували, ще чотирьом надали допомогу на місці.