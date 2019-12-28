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На авіазаводі в США стався вибух, є постраждалі

Новини » В світі     28.12.2019 - 01:06
На авіазаводі в США стався вибух, є постраждалі
Ілюстративне фото (twitter.com/JeffHerndonKSN)

Причиною вибуху став витік на виробничій лінії, по якій на завод надходив рідкий азот

На авіабудівному заводі Beechcraft в місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

В результаті інциденту частина даху заводу обвалилася. Причиною вибуху став витік на виробничій лінії, по якій на завод надходив рідкий азот. Цей витік вдалося ліквідувати, проте вsн призвsd до вибуху у великій ємності з рідким азотом. Точні причини первісноuj витоку ще належить встановити.

За даними Associated Press, обвалення сталося близько 08:00 ранку за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Голова медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що 11 людей після події доставили до лікарні, ще чотирьом надали допомогу на місці. Один з постраждалих отримав серйозні травми.

Начальник відділу пожежної охорони Уічіто Джеймс Фромм повідомив журналістам, що у рятувальників немає даних про те, що хтось міг залишатися в будівлі. Більшість працівників заводу перебуває на святкових канікулах.

Завод Beechcraft належить компанії Textron Aviation і виробляє одномоторні і двомоторні літаки. За словами прес-секретаря Textron Aviation Стефані Хардер, будівля, в якій стався вибух, є частиною комплексу, де збирають експериментальні літаки.

Нагадаємо, раніше на заводі нафтової компанії Exxon Mobil в штаті Техас (США) сталася пожежа, в результаті якого постраждали не менше 37 осіб. Директор заводу заявив, що пожежа сталася в результаті вибуху в одному з підрозділів на заводі.

Крім того, в Техасі спалахнула пожежа на хімічному заводі округу Харріс. В результаті інциденту загинула одна людина, ще 2 постраждали. За попередньою інформацією, вибух викликав ізобутилен.

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