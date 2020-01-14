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В Іспанії стався потужний вибух на нафтохімічному заводі, є постраждалі

Новини » В світі     14.01.2020 - 21:08
В Іспанії стався потужний вибух на нафтохімічному заводі, є постраждалі
Фото: Іспанія (Pixabey/jackmac34)

Жителів прилеглих районів просять залишатися в будинках і закрити всі вікна і двері

В іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі, постраждали щонайменше чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Diari de Tarragona.

Повідомляється, що ввечері 14 січня на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався потужний вибух. Щонайменше чотири людини отримали поранення, один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Цивільний захист рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

За відомостями очевидців, вибух був чутний в багатьох району Таррагони, а також за кілька кілометрів від міста.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці грудня в місті Центеллес в Каталонії відбувся піротехнічний вибух під час фестивалю, в результаті чого 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Вибух стався, коли один з учасників фестивалю спробував скористатися сумкою з порохом на дзвіниці.

Також повідомлялося, що 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони стався пожежа на хімзаводі, в результаті якого жителів довколишніх районів почали евакуювати. Як мінімум дві людини отримали легкі поранення.

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