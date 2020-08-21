У Росії стався вибух газу у житловому будинку, є жертва

Фото: вибух у житловому будинку в Ярославлі (vk.com)

В результаті інциденту загинула одна людина, ще троє постраждали

У місті Ярославль, Російська Федерація, в житловому будинку стався вибух газу. В результаті події одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє ТАСС.

Вибух стався в 10-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Батова, газ вибухнув у квартирі на четвертому поверсі.

В результаті вибуху в будинку були зруйновані перекриття.

З верхніх поверхів співробітники МНС евакуювали людей по сходах.

Нагадаємо, 21 червня у Києві на Позняках стався вибух, в результаті якого загинули п'ять осіб.