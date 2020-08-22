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Вибух газу в житловому будинку в Росії: кількість жертв збільшилася

Ярославль, Субота 22 серпня 2020 02:45
Вибух газу в житловому будинку в Росії: кількість жертв збільшилася
Фото: місце події (twitter.com/VestiYaroslavl)
Автор: Инна Собора

З-під завал дістали ще одне тіло

Тіло другої загиблої знайшли під завалами будинку в Ярославлі, Російська Федерація. Там вибухнув газ.

Про це повідомляють РИА Новости.

Рятувальники все ще розбирають завали в Ярославлі.

У МНС заявили, що після вибуху газу шукають ще 38 осіб, прописаних в будинку, де вони - поки не відомо.

Крім того, під завалами після вибуху газу в будинку може знаходитися дитина.

Також повідомляється, що в місті оголошено режим НС через вибух газу в житловій багатоповерхівці.

Нагадаємо, 21 серпня в місті Ярославль, Російська Федерація, в житловому будинку стався вибух газу.

З початку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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