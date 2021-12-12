На Сицилії в будинку вибухнув газ: 12 людей зникли безвісти
Фото: на Сицилії в будинку вибухнув газ: 12 людей зникли безвісти (Getty Images)
У сицилійському місті Равануса в результаті вибуху газу обрушився чотириповерховий будинок. В результаті катастрофи безвісти пропало 12 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що вибухнула труба для природного газу, після чого почалася пожежа і обвалення будівлі.
Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь і стримати його поширення. Зараз рятувальники розгрібають завали, щоб знайти зниклих безвісти.
Повідомляють, що серед 12 зниклих є молода пара, яка чекає дитину.