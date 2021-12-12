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На Сицилії в будинку вибухнув газ: 12 людей зникли безвісти

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Сицилія, Неділя 12 грудня 2021 04:48
На Сицилії в будинку вибухнув газ: 12 людей зникли безвісти Фото: на Сицилії в будинку вибухнув газ: 12 людей зникли безвісти (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У сицилійському місті Равануса в результаті вибуху газу обрушився чотириповерховий будинок. В результаті катастрофи безвісти пропало 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що вибухнула труба для природного газу, після чого почалася пожежа і обвалення будівлі.

Пожежникам вдалося ліквідувати вогонь і стримати його поширення. Зараз рятувальники розгрібають завали, щоб знайти зниклих безвісти.

Повідомляють, що серед 12 зниклих є молода пара, яка чекає дитину.

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Вибух Газ
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