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У Київській області стався вибух на АЗС, є постраждалий

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 17:58
У Київській області стався вибух на АЗС, є постраждалий
Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Київській області в селі Крушинка стався вибух на АЗС, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Київській області.

Як зазначається, на АЗС в Васильковському районі під час заправки газом автомобіля "Газель" вибухнув балон газової установки, постраждав 47-річний водій, який перебував в машині. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, його прооперували.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). 

У Київській області стався вибух на АЗС, є постраждалий

Фото: місце події (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 5 грудня, в комуні Риете (Італія) стався вибух на автомобільній заправці, в результаті чого постраждали 15 осіб.

Також повідомлялося, що у п'ятницю, 30 листопада, в Бурині (Сумська область) під час ремотно-дизайнерських робіт в одній з приватних квартир вибухнув газовий балон, в результаті чого постраждали двоє людей. 

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