Вибух у Дрогобичі: у ДСНС назвали витік газу малоймовірним

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що вибух у Дрогобичі стався не через витік газу. Про це заявив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський на брифінгу.

До такого висновку рятувальники дійшли у процесі проведення робіт газовою службою.

"С початку руйнування будинку була підозра, що стався вибух газу. Однак у процесі проведення робіт газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", - зазначив він.

Крім того, Дрогобицька міська рада проінформувала, що через вибух наразі шість осіб евакуйовано. У медичні заклади звернулися 7 осіб. Двоє загиблих.

"Дорогу на вулиці М. Грушевського перекрито для проїзду транспорту. З питань евакуації та розміщення населення просимо звертатися у ЗОШ №16, де працює евакуаційна комісія. Також для потерпілих мешканців будинку організовано харчування", - вказано у повідомленні міськради.

Також заступник директора департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський підкреслив, що забезпечує правопорядок поблизу будинку та на прилеглій території понад 200 правоохоронців - поліція та військовослужбовці Нацгвардії.

Нагадаємо, в результаті вибуху у Дрогобичі (Львівська область) у житловому будинку загинули двоє людей.

Як писало РБК-Україна раніше, в Дрогобичі в результаті вибуху обрушився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 2:46 по вул. Грушевського, 101. Зокрема, сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо заявляли, що стався вибух побутового газу. На місці події проводиться розгортання наметового містечка. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

Додамо також, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху в Дрогобичі (Львівська область) у житловому будинку.