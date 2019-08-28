ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція розслідує вибух у житловому будинку в Дрогобичі

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 08:14
Поліція розслідує вибух у житловому будинку в Дрогобичі
Фото: вибух у Дрогобичі (npu.gov.ua)

В результаті вибуху в Дрогобичі загинула людина

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху у Дрогобичі в житловому будинку. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).

"Надзвичайники та нацгвардійці і надалі проводять пошуково-рятувальні роботи, задіяні усі екстрені служби. Сімох осіб доставили у лікарню, медики встановлюють діагнози. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху у Дрогобичі загинула людина, а серед сімох постраждалих є четверо дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, у Дрогобичі унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу. На місці події проводиться розгортання наметового містечка.

Унаслідок вибуху газу в чотирьохповерхівці в Дрогобичі загинула людина У Дрогобичі стався вибух газу у житловому будинку, є постраждалі
Новини України ЛьвівполицияВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся