Вибух в будинку під Києвом: ймовірному палію оголосили підозру

Правоохоронці оголосили про підозру місцевому мешканцю, який влаштував підпал у п’ятиповерховому будинку в Білгородці з метою приховання вбивства. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Громадянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, мешканець села Білогородка, з метою приховування вбивства, намагався знищити сліди злочину шляхом підпалу.

Так, 21 червня 2021 року у результаті вибуху в багатоквартирному будинку розпочалася пожежа, внаслідок якої постраждало 8 осіб. У квартирі, де стався вибух, було виявлено тіло чоловіка.

Розслідуванням встановлено, що смерть загиблого настала не внаслідок вибуху чи пожежі - йому перерізали горло, завдали численних ударів ножем у груди та вирізали серце і частину легенів.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Продовжується збір доказів та встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.