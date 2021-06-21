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Вибух у будинку під Києвом: знайшли тіло людини

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Київ, Понеділок 21 червня 2021 18:18
Вибух у будинку під Києвом: знайшли тіло людини
Автор: Дмитрий Кузнецов

Під Києвом у селі Бєлгородка сталася пожежа в багатоповерхівці, який супроводжувався вибухом. Під час розбирання завалів було виявлено тіло загиблого.

Про це повідомила прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

"На місці пожежі виявлено загиблу людину. Орієнтовно - це чоловік", - наголошується в повідомленні.

Всього в результаті пожежі постраждали 8 осіб. Двох з них в лікарні, ще шестеро після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.

На місці пожежі працює 62 рятувальника. Вони евакуювали 40 мешканців багатоповерхівки. Вогонь охопив четвертий і п'ятий поверхи, а також частина даху. Загоряння ліквідували. Загрози опорних конструкцій будинку немає.

Фото: вибух багатоповерхівки під Києвом - виявлений загиблий (facebook.com/koda.gov.ua)

Нагадаємо, вибух і пішов за ним пожежа сталися в багатоповерхівці під Києвом в селі Білогородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. Спочатку повідомляло про шести постраждалих.

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