Вибух у будинку під Києвом: знайшли тіло людини

Під Києвом у селі Бєлгородка сталася пожежа в багатоповерхівці , який супроводжувався вибухом. Під час розбирання завалів було виявлено тіло загиблого.

Про це повідомила прес-служба Київської обласної державної адміністрації .

"На місці пожежі виявлено загиблу людину. Орієнтовно - це чоловік", - наголошується в повідомленні.

Всього в результаті пожежі постраждали 8 осіб. Двох з них в лікарні, ще шестеро після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.

На місці пожежі працює 62 рятувальника. Вони евакуювали 40 мешканців багатоповерхівки. Вогонь охопив четвертий і п'ятий поверхи, а також частина даху. Загоряння ліквідували. Загрози опорних конструкцій будинку немає.

Фото: вибух багатоповерхівки під Києвом - виявлений загиблий (facebook.com/koda.gov.ua)