Вибух у будинку під Києвом: знайшли тіло людини
Під Києвом у селі Бєлгородка сталася пожежа в багатоповерхівці, який супроводжувався вибухом. Під час розбирання завалів було виявлено тіло загиблого.
Про це повідомила прес-служба Київської обласної державної адміністрації.
"На місці пожежі виявлено загиблу людину. Орієнтовно - це чоловік", - наголошується в повідомленні.
Всього в результаті пожежі постраждали 8 осіб. Двох з них в лікарні, ще шестеро після обстеження медиками від госпіталізації відмовилися.
На місці пожежі працює 62 рятувальника. Вони евакуювали 40 мешканців багатоповерхівки. Вогонь охопив четвертий і п'ятий поверхи, а також частина даху. Загоряння ліквідували. Загрози опорних конструкцій будинку немає.
Фото: вибух багатоповерхівки під Києвом - виявлений загиблий (facebook.com/koda.gov.ua)
Нагадаємо, вибух і пішов за ним пожежа сталися в багатоповерхівці під Києвом в селі Білогородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. Спочатку повідомляло про шести постраждалих.