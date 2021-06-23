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Взрыв в доме под Киевом: вероятному поджигателю объявили подозрение

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Киев, Среда 23 июня 2021 16:18
Взрыв в доме под Киевом: вероятному поджигателю объявили подозрение Фото: взрыв в жилом доме в Белогородке (facebook.com/MNS.GOV.UА)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители объявили о подозрении местному жителю, который устроил поджог в пятиэтажном доме в Белгородке с целью сокрытия убийства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Гражданину сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины) ",- говорится в сообщении.

По данным следствия, житель села Белогородка, с целью сокрытия убийства, пытался уничтожить следы преступления путем поджога.

Так, 21 июня 2021 в результате взрыва в многоквартирном доме начался пожар, впоследствии чего пострадали 8 человек. В квартире, где произошел взрыв, было обнаружено тело мужчины.

Расследованием установлено, что смерть погибшего наступила не в результате взрыва или пожара - ему перерезали горло, нанесли многочисленные удары ножом в грудь и вырезали сердце и часть легких.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершения уголовных преступлений.

Напомним, что 21 июня в Белогородке произошел взрыв в многоэтажке, который спровоцировал пожар.

В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Также пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке и приказал как можно скорее установить причины взрыва.

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