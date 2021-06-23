Взрыв в доме под Киевом: вероятному поджигателю объявили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении местному жителю, который устроил поджог в пятиэтажном доме в Белгородке с целью сокрытия убийства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Гражданину сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины) ",- говорится в сообщении.

По данным следствия, житель села Белогородка, с целью сокрытия убийства, пытался уничтожить следы преступления путем поджога.

Так, 21 июня 2021 в результате взрыва в многоквартирном доме начался пожар, впоследствии чего пострадали 8 человек. В квартире, где произошел взрыв, было обнаружено тело мужчины.

Расследованием установлено, что смерть погибшего наступила не в результате взрыва или пожара - ему перерезали горло, нанесли многочисленные удары ножом в грудь и вырезали сердце и часть легких.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершения уголовных преступлений.