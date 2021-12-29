Вибух у лікарні на Прикарпатті: кількість жертв зросла до чотирьох осіб

Зросла кількість загиблих в Івано-Франківській області в результаті вибуху у Косівській центральній районній лікарні. За останніми даними, жертвами вибуху стали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Івано-Франківської ОДА Світлану Оніщук.

За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де стався вибух, чотири людини загинули.

"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", - повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Оніщук.

Також за її словами, ще троє людей постраждали від вибуху. Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

"Їм надається весь спектр допомоги", - сказала Оніщук.

Також вона підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.

Також з повідомлень поліції в Івано-Франківській області стало відомо, що на місце одразу прибули слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти, рятувальники та інші екстрені служби.

На місці події поліцейські забезпечують охорону громадського порядку.

"Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи для встановлення обставин і причин пожежі. Інформацію про подію внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", - йдеться у повідомленні.

Після закінчення огляду місця події вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.