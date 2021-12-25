Серед потерпілих дитина. З'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області

Сьогодні, 25 грудня, у селі Ниновичі під Львовом стався вибух газу у приватному житловому будинку. Серед постраждалих є дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.

На момент вибуху у будинку перебувала сім’я з п’яти осіб.

"Внаслідок вибуху 11-річна дівчинка, двоє юнаків віком 19 та 20 років та їхні батьки, 43-річна жінка та 47-річний чоловік, отримали опіки різної важкості та були госпіталізовані", - пише пресслужба.

Внаслідок вибуху будинок був повністю зруйнований.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Стаття передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

"Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події", - додає пресслужба.

Фото: з'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області (npu.gov.ua)