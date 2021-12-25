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Серед потерпілих дитина. З'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області

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Субота 25 грудня 2021 21:01
Серед потерпілих дитина. З'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області Фото: з'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 25 грудня, у селі Ниновичі під Львовом стався вибух газу у приватному житловому будинку. Серед постраждалих є дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.

На момент вибуху у будинку перебувала сім’я з п’яти осіб.

"Внаслідок вибуху 11-річна дівчинка, двоє юнаків віком 19 та 20 років та їхні батьки, 43-річна жінка та 47-річний чоловік, отримали опіки різної важкості та були госпіталізовані", - пише пресслужба.

Внаслідок вибуху будинок був повністю зруйнований.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України за фактом порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Стаття передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

"Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всі обставини події", - додає пресслужба.

Фото: з'явилися нові подробиці вибуху у Львівській області (npu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області стався вибух у житловому будинку внаслідок якого постраждали п'ятеро людей.

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