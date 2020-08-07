Вибухи в Бейруті: затримані 16 співробітників порту

Фото: наслідки вибуху в Бейруті (twitter.com/sebh1981)

Військовий суддя повідомив про допит 18 осіб

У Бейруті влада затримала 16 співробітників порту в ході розслідування можливих причин вибуху. Всього допитали 18 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Відзначається, що військовий суддя, який веде розслідування за фактом вибуху, повідомив, що були затримані 16 співробітників порту. Він також сказав, що 18 осіб допитали, включаючи співробітників порту і митниці.

Видання пише, що в той час як слідчі зосереджуються на портових чиновників, багато ліванців прямо покладають провину на політичну еліту, корупцію і безгосподарність, "які ще до катастрофи поставили країну на межу економічного колапсу".

"Кабінет міністрів раніше попереджав агентство безпеки про те, що склад вибухонебезпечних хімікатів, що зберігається в порту, становить небезпеку. Цей звіт може викликати питання про зневагу на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті сталися потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося.

Жертвами вибуху в ліванській столиці стали 157 осіб, ще близько 5 тисяч отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що загальні збитки в результаті двох вибухів в Бейруті можуть досягти 15 млрд доларів.