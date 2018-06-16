Вибух в Афганістані: ІДІЛ взяла на себе відповідальність

У ході теракту загинули 26 людей

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух в афганському місті Нангархара 16 червня, внаслідок якого загинули 26 людей. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на агенство Amaq.

Так, теракт відбувся у ході зустрічі афганських військових з бойовиками руху "Талібан", представники якого нещодавно домовились з владою країни про перемир'я на честь свята Ід-аль-Фітр. У численних містах країни учасники руху "Талібан" проводили зустрічі з військовослужбовцями на честь перемир'я.

Саме під час однієї з таких зустрічей у Нангархарі і стався теракт. За даними правоохоронців, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.

Нагадаємо, 7 червня президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про припинення вогню з терористичним угрупуванням "Талібан" на термін до 20 червня. Таким чином, влада країни демонструє готовність до переговорів з "Талібаном". Разом з тим уряд Афганістану продовжить боротьбу з бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".