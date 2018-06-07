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Власти Афганистана объявили о временно перемирии с "Талибаном"

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 12:17
Фото: президент Афганистана Ашраф Гани (Wikimedia Commons)
Фото: президент Афганистана Ашраф Гани (Wikimedia Commons)

Перемирие в Афганистане продлится до 20 июня

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" до 20 июня. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что решение о перемирии было принято после встречи исламских священнослужителей со всего Афганистана, в ходе которой была объявлена фетва на нападения "Талибана".

"Это прекращение огня - возможность для талибов понять, что их насильственная кампания не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает", - отметил Гани.

В то же время на данный момент "Талибан" не выступил с заявлениями. Кроме того, чиновники афганской армии уверены, что прекращение огня даст талибам возможность перегруппироваться.

Отметим, в феврали Гани предлагал узаконить "Талибан" в качестве политической группы для старта переговоров, чтобы завершить войну в стране.

Напомним, ранее в Афганистане в результате взрывов на стадионе погибли 8 человек.  

 

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Теги публикации: Талибан, Афганистан, перемирие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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