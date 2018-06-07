Власти Афганистана объявили о временно перемирии с "Талибаном"

Перемирие в Афганистане продлится до 20 июня

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня с террористической группировкой "Талибан" до 20 июня. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что решение о перемирии было принято после встречи исламских священнослужителей со всего Афганистана, в ходе которой была объявлена фетва на нападения "Талибана".

"Это прекращение огня - возможность для талибов понять, что их насильственная кампания не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает", - отметил Гани.

В то же время на данный момент "Талибан" не выступил с заявлениями. Кроме того, чиновники афганской армии уверены, что прекращение огня даст талибам возможность перегруппироваться.

Отметим, в феврали Гани предлагал узаконить "Талибан" в качестве политической группы для старта переговоров, чтобы завершить войну в стране.

Напомним, ранее в Афганистане в результате взрывов на стадионе погибли 8 человек.