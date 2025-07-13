Этот популярный орех лучше исключить из рациона: врачи предупреждают о рисках

Орехи считаются чрезвычайно полезными для здоровья - они содержат полезные жиры, белок, витамины и минералы. Однако не все из них одинаково безопасны.

РБК-Украина рассказывает, с какими орехами надо быть осторожными и употреблять их не часто.

Какие орехи надо употреблять осторожно?

Диетологи советуют быть осторожными с арахисом, ведь именно этот вид орехов может представлять угрозу для организма, особенно при регулярном употреблении.

Хотя мы привыкли называть арахис орехом, на самом деле это бобовая культура. Именно из-за этой особенности арахис часто вызывает аллергические реакции, иногда - очень сильные, вплоть до анафилактического шока. По данным медиков, арахис входит в тройку самых аллергенных продуктов в мире.

Негативные последствия от употребления арахиса

Но даже если у вас нет аллергии, чрезмерное потребление этого продукта тоже может навредить. Одна из главных опасностей - афлатоксины. Это токсичные вещества, которые образуются из-за плесени, которая часто появляется при неправильном хранении арахиса. Афлатоксины обладают канцерогенным действием и могут повреждать печень.

Еще один фактор - чрезмерная калорийность. Арахис содержит много жиров, а следовательно, в больших количествах может способствовать набору лишнего веса, особенно если его употреблять в виде соленых или обжаренных снеков.

Также диетологи отмечают, что соленый и жареный арахис часто содержит трансжиры, усилители вкуса и избыток натрия - все это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и задерживает воду в организме.

Какие орехи лучше есть?

Вместо арахиса врачи советуют выбирать грецкие орехи, миндаль, кешью или фундук - эти виды менее аллергенны, богаты омега-3 жирные кислоты, магний и другие питательные вещества, которые действительно приносят пользу организму.

Поэтому если вы заботитесь о своём здоровье, лучше ограничить или полностью исключить арахис из рациона - особенно в его обработанном виде.