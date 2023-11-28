Подержанные автомобили: выбираем лучшие седаны 2023 года

Седан – самый представительный тип кузова, и несмотря на то, что "крутыми" сейчас считаются машины другой архитектуры, некоторые из седанов ходят в лидерах украинского рынка. Что можно посоветовать из имеющегося на "вторичке" – не то ли, что лучше всего продавалось в уходящем году?

Позволим себе напомнить, что седан – это легковой кузов с отдельным багажным отсеком позади пассажирского салона. Еще недавно их называли трехобъемными (капот, салон, багажник), но сегодня этот кузов часто имеет настолько наклонную корму, что вычленить в ее силуэте отдельно объем багажника непросто. Кстати, относительно багажника: у большинства нынешних седанов спинка заднего дивана складывается и можно получить общее с салоном грузовое пространство, хотя и ограниченное по высоте.

Как станет понятно из нижеприведенной подборки авто, среди седанов в Украине доминируют внушительные модели D-класса. Это легко объяснить: седан – это классический кузов, который является воплощением комфорта и респектабельности, а худшие возможности по перевозке габаритных грузов в трансформирующемся по-хэтчбековски багажнике волнуют владельцев машин низших классов.

Volkswagen Passat В8 (2014–2022 гг.)

$15300 – 35000

Один из самых типичных представителей жанра, суперпопулярный среди украинских автомобилистов, присутствует в Украине как в европейском, так и в американском вариантах. Машины существенно отличаются, но здесь мы говорим о "европейцах". Седан выпускался довольно долго (а универсал выпускается до сих пор), поэтому выбор широк на разный кошелек, и отрадно, что "в обращении" достаточно свежих экземпляров.

Модель щедро насыщена электроникой, но ее уважают в первую очередь за выносливость и комфорт – и все это на фоне экономичности. Из минусов – жесткая подвеска и отсутствие в модельной гамме простых атмосферных двигателей, в частности бензиновых, на которые можно было бы поставить ГБО. Наиболее распространенные у нас моторы – бензиновые 1,8 TSI и дизели, в первую очередь топовый 2,0-литровый. Трансмиссия в большинстве своем автоматическая, и к сожалению, это исключительно преселективные "роботы" DSG, которых в подержанном состоянии стоит опасаться.

Toyota Camry VII (2011–2017 гг.)

$9200 – 23500

Еще одна почти культовая модель D-класса с хрестоматийной надежностью. В просторном салоне этого поколения присутствуют явные элементы роскоши: кожаное торпедо на всех комплектациях, широкие кресла, пульт в заднем подлокотнике, шторка с электроприводом, деревянные вставки в отделке. Ходовая на фоне многих конкурентов считается мягкой, а топовый бензиновый двигатель V6 настолько мощный (277 л.с.), что ведущие передние колеса не справляются с избытком крутящего момента. Интересно, что дизелей в моторной линейке пятидесятки не было: агрегаты 2,0 л, 2,5 л и 3,5 л были бензиновыми, и средний считается наиболее удачным с точки зрения ресурса и надежности.

Volkswagen Jetta VI (2010–2019 гг.)

$6500 – 17500

На фоне конкурентов эта модель будет казаться простенькой, но не стоит думать, что это всего лишь Golf "с багажником" – автомобиль более просторный внутри и (благодаря большей базе и массе) более комфортен на ходу. Особенность Jetta на фоне других машин в подборке – широкий выбор двигателей, причем именно тех, что присутствуют в Украине. Среди бензиновых агрегатов есть и "продвинутые" турбомоторчики 1.2 TSI и 1.4 TSI (кстати, самые проблемные), и старые добрые 1.6 MPI, и мощные наддувные 1.8 – 2.0 TSI, а также 5- цилиндровые объемом 2,5 л (настоящая редкость). С дизелями проще – есть только два экономичных 1.6 и 2.0 TDI. Трансмиссию тоже можно выбирать, и важно, что среди АКП есть уважаемые знатоками классические гидромеханические "автоматы", а не одни лишь капризные DSG.

Ford Fusion II (2012–2020 гг.)

$8200 – 24500

Последний большой “фордовский” седан носил имя Mondeo в Старом свете и Fusion в Новом. Различий между ними в зависимости от лет выпуска либо не было вовсе, либо были незначительные. Тем не менее, в нашей стране благодаря аукционам "битков" распространены в основном заокеанские машины. Автомобиль по-своему интересен, с просторным и богатым салоном, чувствительным рулем и широкой гаммой исключительно бензиновых моторов от маленьких, но турбированных 1,5-1,6 л до большого и тоже турбированного 2,7 л на 325 л.с. Интересно, что на рынке представлены также гибридные версии “Фьюжена” – Fusion PHEV можно подзаряжать от розетки, чтобы проехать чисто на электротяге 50 – 60 км. Кроме того, бензиновые седаны встречаются в исполнении с приводом 4х4.

Mazda 6 III ( с 2012 г.)

$8500 – 32100

На самом деле недооцененный в нашей стране автомобиль с совершенной японской техникой и богато оборудованным пассажирским салоном. В отличие от европейских конкурентов, гамма высокоэффективных двигателей состоит исключительно из полноразмерных агрегатов – бензиновых атмосферников объемом 2,0 – 2,5 л и 2,2-литрового дизеля. Наддувный бензиновый агрегат 2,5Т у нас большая редкость. Все версии динамичны и хорошо управляются, коробки-автоматы – классические гидромеханические конструкции, выносливые и долговечные. При этом подвеска хорошо поглощает неровности. Выбор на вторичном рынке велик, потому что машина продается в Украине давно и официально. Между прочим, по желанию можно приобрести и новую "шестерку".

Если коротко

То, что седаны в Европе выходят из моды – всего лишь гримасы этой самой моды. На самом деле машины с таким кузовом все также остаются комфортными, удобными, солидными – и одновременно одними из самых доступных в содержании, чего не скажешь, например, о модных кроссоверах. Даже с практичностью у седана теперь не все так плохо, как может показаться. Поэтому если вам попался интересный экземпляр такой машины – не сомневайтесь. Тем более что в этом доступном сегменте сегодня все еще представлены лучшие модели нашего времени.