Новые или подержанные. Какие автомобили лучше: изучаем преимущества и недостатки

Новый или подержанный? С этого вопроса каждый автовладелец когда-то начинал свой автомобильный путь. И если отнестись к вопросу серьезно, можно вдруг сделать вывод, что однозначного ответа на него не существует. По крайней мере, в настоящее время и в условиях нашей страны.

Может показаться странным, но баланс плюсов и минусов у новых и подержанных автомобилей, по нашему мнению, примерно адекватный. При этом у каждого типа есть исключительная изюминка, недостижимая для другого.

Между тем, важно понимать, что в условиях украинского авторынка отличия между машинами из автосалона и с автобазара не только в их состоянии. Здесь есть одна существенная особенность – разница не только техническая, но и потребительская: ассортимент, так сказать, отличается. Дилерские сети марок предлагают то, что официально разрешено производителем для украинского рынка. А стихийные перекупщики и перегонщики, которые завозят б/у машины из Европы и Америки, выставляют нам на продажу соответственно тамошние версии и комплектации. И где лучше, а где хуже, однозначно ответить нельзя.

Новый автомобиль

Первое, что вас может удивить: когда вы приходите с чемоданчиком денег или с банковской карточкой в автосалон, это вовсе не значит, что через час-два вы отсюда уедете на своей новой машине. Потому что склады дилеров в наше время довольно ограничены, и может быть, вам придется ждать несколько дней, а то и недель. Но сначала о преимуществах.

Преимущества покупки нового авто

Модельный ряд . Официальный импортер чаще всего завозит версии авто, более пригодные для наших условий: с пакетом "плохая дорога", с неприхотливым полнолитражным бензиновым мотором, с более ремонтопригодными вариантами трансмиссии и т.п.;

. Официальный импортер чаще всего завозит версии авто, более пригодные для наших условий: с пакетом "плохая дорога", с неприхотливым полнолитражным бензиновым мотором, с более ремонтопригодными вариантами трансмиссии и т.п.; Уверенность. В автосалоне вы гарантированно получите то, за что платите; вас точно не обманут, хотя в таком сложном товаре как автомобиль было бы легко что-то скрыть;

В автосалоне вы гарантированно получите то, за что платите; вас точно не обманут, хотя в таком сложном товаре как автомобиль было бы легко что-то скрыть; Гарантированная надежность. Новый автомобиль будет однозначно исправен, к тому же это обещание подтверждается как минимум 3-летней гарантией. Правда, зачастую дилерская гарантия не покрывает всех узлов, а для ее поддержки следует обслуживать машину исключительно на официальных СТО.

Недостатки покупки нового авто

Дорого . Понятно, что новая машина стоит существенно дороже подержанной. Но здесь владелец переплачивает еще и за дополнительное оборудование, которое при покупке и инсталляции на неофициальной СТО обошлось бы ему дешевле: коврики, чехлы, тонировка, антикор, подкрылки и т.д.

. Понятно, что новая машина стоит существенно дороже подержанной. Но здесь владелец переплачивает еще и за дополнительное оборудование, которое при покупке и инсталляции на неофициальной СТО обошлось бы ему дешевле: коврики, чехлы, тонировка, антикор, подкрылки и т.д. З ависимость . Вместе с новой машиной от официального дилера владелец получает "привязку" к дилерской СТО. Чтобы не потерять гарантию (а отказываться от нее первые годы вроде как и бессмысленно), все, даже мелкие неполадки или усовершенствования, надо выполнять у «официалов». С одной стороны, это неплохо – обученные за границей специалисты ничего не испортят в новой машине, а с другой – это гораздо дороже, чем было бы в независимой мастерской.

. Вместе с новой машиной от официального дилера владелец получает "привязку" к дилерской СТО. Чтобы не потерять гарантию (а отказываться от нее первые годы вроде как и бессмысленно), все, даже мелкие неполадки или усовершенствования, надо выполнять у «официалов». С одной стороны, это неплохо – обученные за границей специалисты ничего не испортят в новой машине, а с другой – это гораздо дороже, чем было бы в независимой мастерской. Психология. Как показывает опыт, часть покупателей покидает дилерский центр хоть и на новенькой машине, но, как говорится, "с осадочком". Комментарии при этом можно услышать следующего плана: "Заставили доплатить за цвет и страховку ненужную впарили". При том что подержанную машину опытный потребитель часто покупает после длительных и успешных торгов, то есть вместе с вожделенным авто (хоть и неновым) получает и ощущение победы: “Отстоял скидку и комплект зимних шин подарили!”.

Подержанный автомобиль

В случае с подержанной машиной сложности начинаются еще на этапе выбора – выбирать придется долго и внимательно. Ибо на вторичном рынке в Украине сейчас доминируют ввезенные из Европы машины, выпущенные когда-то для европейских условий. В целом они пригодны и для нашей жизни, но опытные люди знают, сколько дополнительных проблем во время владения могут принести малый клиренс, колеса с низкопрофильными шинами, нежные коробки-автоматы типа DSG, капризные турбодвигатели типа TSI и изношенные дизели Common Rail. Но как и в первом случае, начнем с плюсов.

Преимущества покупки подержанного авто

Ц ена. Подержанные машины существенно дешевле новых, даже если речь идет об экземпляре, который только вчера выехал из ворот дилерского центра.

Подержанные машины существенно дешевле новых, даже если речь идет об экземпляре, который только вчера выехал из ворот дилерского центра. Б ез доплаты . Первый владелец уже установил на вашу будущую машину охранную систему, приобрел добротные коврики, чехлы на сиденья, возможно, установил хорошую аудиосистему или мультимедиа, парктроник или камеру, видеорегистратор и т.д. Этот недешевый комплект дополнительного оборудования при продаже машины на вторичном рынке обычно не оценивается отдельно, а идет как бы бонусом, и обходится второму владельцу дешевле его реальной цены.

. Первый владелец уже установил на вашу будущую машину охранную систему, приобрел добротные коврики, чехлы на сиденья, возможно, установил хорошую аудиосистему или мультимедиа, парктроник или камеру, видеорегистратор и т.д. Этот недешевый комплект дополнительного оборудования при продаже машины на вторичном рынке обычно не оценивается отдельно, а идет как бы бонусом, и обходится второму владельцу дешевле его реальной цены. Выбор. Во-первых, выбор здесь шире, вашему вниманию будут и "украинские" машины, приобретенные когда-то новыми в нашей стране, и "европейцы" с "американцами", импортированые из более богатых стран с соответствующими комплектациями. (Кстати, среди "украинских" машин проще найти экземпляр с небольшим реальным пробегом.) Во-вторых, каждую интересующую вас версию вы сможете потрогать и протестировать на ходу, в то время как в автосалонах для тест-драйвов предлагается как правило лишь одна из комплектаций.

Недостатки покупки подержанного авто

Риск приобрести машину с дефектами . Гарантия на машину с пробегом юридически может существовать, но на практике этот пункт законодательства не работает. Так что легко можно стать владельцем авто, в котором через неделю придется заменять, например, "автомат"-вариатор, через полгода - "капиталить" двигатель, а через год - "варить" кузов, заменяя ржавые детали силового каркаса. В результате цена ремонтов может сравниться с ценником, красовавшимся на лобовом стекле машины в день ее покупки.

. Гарантия на машину с пробегом юридически может существовать, но на практике этот пункт законодательства не работает. Так что легко можно стать владельцем авто, в котором через неделю придется заменять, например, "автомат"-вариатор, через полгода - "капиталить" двигатель, а через год - "варить" кузов, заменяя ржавые детали силового каркаса. В результате цена ремонтов может сравниться с ценником, красовавшимся на лобовом стекле машины в день ее покупки. Неизвестный пробег . Не будет преувеличением сказать, что большинство машин на вторичном рынке продаются со смотанным пробегом на одометре. Для нового владельца это означает, что он купил автомобиль с меньшим ресурсом, чем рассчитывал. С такой перспективой придется смириться или настойчиво искать экземпляр с достоверным пробегом.

. Не будет преувеличением сказать, что большинство машин на вторичном рынке продаются со смотанным пробегом на одометре. Для нового владельца это означает, что он купил автомобиль с меньшим ресурсом, чем рассчитывал. С такой перспективой придется смириться или настойчиво искать экземпляр с достоверным пробегом. Неизвестная история . Даже если пробег на щитке приборов реален, желательно было бы знать, в каких условиях он был получен. Не была ли эта машина в тяжелом ДТП, в корпоративном автопарке, в руках горячего драйвера-стритрейсера, не «утопленник» ли она часом? Такая эксплуатация сокращает остаточный ресурс машины независимо от пробега.

. Даже если пробег на щитке приборов реален, желательно было бы знать, в каких условиях он был получен. Не была ли эта машина в тяжелом ДТП, в корпоративном автопарке, в руках горячего драйвера-стритрейсера, не «утопленник» ли она часом? Такая эксплуатация сокращает остаточный ресурс машины независимо от пробега. Юридические тонкости . Подержанную машину лучше тщательно проверить на предмет её отношений с законом. Не находится ли она в залоге, не висят ли на ней чужие штрафы, не разыскивают ли ее по уголовному делу, не является ли она "двойником" в конце концов? Есть продавцы, умеющие маскировать такие нюансы.

. Подержанную машину лучше тщательно проверить на предмет её отношений с законом. Не находится ли она в залоге, не висят ли на ней чужие штрафы, не разыскивают ли ее по уголовному делу, не является ли она "двойником" в конце концов? Есть продавцы, умеющие маскировать такие нюансы. Вероятность мошенничества. Процедура расчета с продавцом неновой машины – не совсем то, что касса в дилерском центре. Потребность продумывать нюансы этого дела и организация разного рода подстраховок – еще одна "мелочь", отпугивающая будущего автовладельца от приобретения машины на вторичном рынке.

Если коротко

Понятно, что покупать новый автомобиль более естественно и логично. Но не все наши поступки можно объяснять логикой, и при покупке авто сила эмоций особенно значима. Если есть деньги на новую, но простенькую машину, многие из нас выберут подержанную, но более высокого класса. И будут иметь на это полное право. Главное быть готовым достойно встретить описанные выше риски и не ошибиться при выборе удачного экземпляра. А такие на рынке есть – но придется запастись не только деньгами, но и временем для поисков.