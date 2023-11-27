Новые или подержанные. Какие автомобили лучше: изучаем преимущества и недостатки
Новый или подержанный? С этого вопроса каждый автовладелец когда-то начинал свой автомобильный путь. И если отнестись к вопросу серьезно, можно вдруг сделать вывод, что однозначного ответа на него не существует. По крайней мере, в настоящее время и в условиях нашей страны.
О том, какой автомобиль лучше покупать, новый или с пробегом, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий "АвтоБазар", "АвтоРиа" и "Автомир".
Может показаться странным, но баланс плюсов и минусов у новых и подержанных автомобилей, по нашему мнению, примерно адекватный. При этом у каждого типа есть исключительная изюминка, недостижимая для другого.
Между тем, важно понимать, что в условиях украинского авторынка отличия между машинами из автосалона и с автобазара не только в их состоянии. Здесь есть одна существенная особенность – разница не только техническая, но и потребительская: ассортимент, так сказать, отличается. Дилерские сети марок предлагают то, что официально разрешено производителем для украинского рынка. А стихийные перекупщики и перегонщики, которые завозят б/у машины из Европы и Америки, выставляют нам на продажу соответственно тамошние версии и комплектации. И где лучше, а где хуже, однозначно ответить нельзя.
Новый автомобиль
Первое, что вас может удивить: когда вы приходите с чемоданчиком денег или с банковской карточкой в автосалон, это вовсе не значит, что через час-два вы отсюда уедете на своей новой машине. Потому что склады дилеров в наше время довольно ограничены, и может быть, вам придется ждать несколько дней, а то и недель. Но сначала о преимуществах.
Преимущества покупки нового авто
- Модельный ряд. Официальный импортер чаще всего завозит версии авто, более пригодные для наших условий: с пакетом "плохая дорога", с неприхотливым полнолитражным бензиновым мотором, с более ремонтопригодными вариантами трансмиссии и т.п.;
- Уверенность. В автосалоне вы гарантированно получите то, за что платите; вас точно не обманут, хотя в таком сложном товаре как автомобиль было бы легко что-то скрыть;
- Гарантированная надежность. Новый автомобиль будет однозначно исправен, к тому же это обещание подтверждается как минимум 3-летней гарантией. Правда, зачастую дилерская гарантия не покрывает всех узлов, а для ее поддержки следует обслуживать машину исключительно на официальных СТО.
Недостатки покупки нового авто
- Дорого. Понятно, что новая машина стоит существенно дороже подержанной. Но здесь владелец переплачивает еще и за дополнительное оборудование, которое при покупке и инсталляции на неофициальной СТО обошлось бы ему дешевле: коврики, чехлы, тонировка, антикор, подкрылки и т.д.
- Зависимость. Вместе с новой машиной от официального дилера владелец получает "привязку" к дилерской СТО. Чтобы не потерять гарантию (а отказываться от нее первые годы вроде как и бессмысленно), все, даже мелкие неполадки или усовершенствования, надо выполнять у «официалов». С одной стороны, это неплохо – обученные за границей специалисты ничего не испортят в новой машине, а с другой – это гораздо дороже, чем было бы в независимой мастерской.
- Психология. Как показывает опыт, часть покупателей покидает дилерский центр хоть и на новенькой машине, но, как говорится, "с осадочком". Комментарии при этом можно услышать следующего плана: "Заставили доплатить за цвет и страховку ненужную впарили". При том что подержанную машину опытный потребитель часто покупает после длительных и успешных торгов, то есть вместе с вожделенным авто (хоть и неновым) получает и ощущение победы: “Отстоял скидку и комплект зимних шин подарили!”.
Подержанный автомобиль
В случае с подержанной машиной сложности начинаются еще на этапе выбора – выбирать придется долго и внимательно. Ибо на вторичном рынке в Украине сейчас доминируют ввезенные из Европы машины, выпущенные когда-то для европейских условий. В целом они пригодны и для нашей жизни, но опытные люди знают, сколько дополнительных проблем во время владения могут принести малый клиренс, колеса с низкопрофильными шинами, нежные коробки-автоматы типа DSG, капризные турбодвигатели типа TSI и изношенные дизели Common Rail. Но как и в первом случае, начнем с плюсов.
Преимущества покупки подержанного авто
- Цена. Подержанные машины существенно дешевле новых, даже если речь идет об экземпляре, который только вчера выехал из ворот дилерского центра.
- Без доплаты. Первый владелец уже установил на вашу будущую машину охранную систему, приобрел добротные коврики, чехлы на сиденья, возможно, установил хорошую аудиосистему или мультимедиа, парктроник или камеру, видеорегистратор и т.д. Этот недешевый комплект дополнительного оборудования при продаже машины на вторичном рынке обычно не оценивается отдельно, а идет как бы бонусом, и обходится второму владельцу дешевле его реальной цены.
- Выбор. Во-первых, выбор здесь шире, вашему вниманию будут и "украинские" машины, приобретенные когда-то новыми в нашей стране, и "европейцы" с "американцами", импортированые из более богатых стран с соответствующими комплектациями. (Кстати, среди "украинских" машин проще найти экземпляр с небольшим реальным пробегом.) Во-вторых, каждую интересующую вас версию вы сможете потрогать и протестировать на ходу, в то время как в автосалонах для тест-драйвов предлагается как правило лишь одна из комплектаций.
Недостатки покупки подержанного авто
- Риск приобрести машину с дефектами. Гарантия на машину с пробегом юридически может существовать, но на практике этот пункт законодательства не работает. Так что легко можно стать владельцем авто, в котором через неделю придется заменять, например, "автомат"-вариатор, через полгода - "капиталить" двигатель, а через год - "варить" кузов, заменяя ржавые детали силового каркаса. В результате цена ремонтов может сравниться с ценником, красовавшимся на лобовом стекле машины в день ее покупки.
- Неизвестный пробег. Не будет преувеличением сказать, что большинство машин на вторичном рынке продаются со смотанным пробегом на одометре. Для нового владельца это означает, что он купил автомобиль с меньшим ресурсом, чем рассчитывал. С такой перспективой придется смириться или настойчиво искать экземпляр с достоверным пробегом.
- Неизвестная история. Даже если пробег на щитке приборов реален, желательно было бы знать, в каких условиях он был получен. Не была ли эта машина в тяжелом ДТП, в корпоративном автопарке, в руках горячего драйвера-стритрейсера, не «утопленник» ли она часом? Такая эксплуатация сокращает остаточный ресурс машины независимо от пробега.
- Юридические тонкости. Подержанную машину лучше тщательно проверить на предмет её отношений с законом. Не находится ли она в залоге, не висят ли на ней чужие штрафы, не разыскивают ли ее по уголовному делу, не является ли она "двойником" в конце концов? Есть продавцы, умеющие маскировать такие нюансы.
- Вероятность мошенничества. Процедура расчета с продавцом неновой машины – не совсем то, что касса в дилерском центре. Потребность продумывать нюансы этого дела и организация разного рода подстраховок – еще одна "мелочь", отпугивающая будущего автовладельца от приобретения машины на вторичном рынке.
Если коротко
Понятно, что покупать новый автомобиль более естественно и логично. Но не все наши поступки можно объяснять логикой, и при покупке авто сила эмоций особенно значима. Если есть деньги на новую, но простенькую машину, многие из нас выберут подержанную, но более высокого класса. И будут иметь на это полное право. Главное быть готовым достойно встретить описанные выше риски и не ошибиться при выборе удачного экземпляра. А такие на рынке есть – но придется запастись не только деньгами, но и временем для поисков.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало про ТОП-5 экономичных машин с "автоматами".