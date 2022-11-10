Уже не "военная операция". У Путина нашли новое "определение" для войны в Украине

"Изначальная цель наших действий в Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия - это инструмент, это средство. А цель - защитить людей",- заявил он.

По словам Косачева, якобы цели России неправильно интерпретируют на Западе.

"Это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", - констатировал он.

Топ-4 версии руководства РФ о "целях" войны в Украине