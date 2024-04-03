"Уже оттачивают навыки": в Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16

"Сейчас две передовые группы находятся в Дании и США. Они уже напрямую оттачивают навыки на самолетах F-16", - сказал Илья Евлаш.

Он отметил, что еще одна группа продолжает свое обучение, переместилась из Великобритании во Францию, где они осваивают легкомоторные самолеты.

"Еще одна группа проходит обучение по наземной подготовке в Англии. В частности, изучают язык, это одно из приоритетных направлений. Самолеты иностранного производства и необходимое должное знание английского языка", - добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, кроме пилотов продолжается подготовка технического персонала, чтобы в дальнейшем эти специалисты уже обучали своих коллег в Украине.

Напомним, в конце марта десять украинских пилотов уже завершили базовый курс обучения полетов на истребителях F-16.