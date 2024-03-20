В Пентагоне назвали "красные линии" для Украины в использовании F-16

Истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Патрика Райдера в интервью "Радио свободе", которое транслировали в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли предостережения для Украины относительно F-16, представитель Пентагона заявил, что Запад видит использование истребителей Украиной только в пределах ее суверенной территории. В то же время он отметил, что самолеты дадут "уникальный воздушный потенциал" нашей стране.

"Который имеет целью сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории и внутри суверенных границ Украины", - отметил Райдер.

Он добавил, что воздушная коалиция сейчас прилагает все усилия, чтобы научить украинских пилотов и техников управления и поддержке этих самолетов. В том же числе коалиция занимается вопросом доставки истребителей.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить нашей стране 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы наши пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина, со своей стороны, должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должноз авершиться в начале лета. Тем временем издание The New York Times отмечает, что двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.