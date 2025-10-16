Трамп сообщил о планах расширить борьбу с наркокартелями Венесуэлы на суше

США установили полный контроль над морскими маршрутами, и теперь Вашингтон рассматривает возможность перехода к следующему этапу борьбы с наркокартелями в Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-трансляцию Белого дома.

После того как США добились контроля над морскими маршрутами поставок наркотиков, Вашингтон готов рассмотреть возможность перехода к следующему этапу борьбы с наркокартелями в Венесуэле — операциям на суше.

Об этом заявил президент Дональд Трамп, отметив, что американские силы уже "удерживают море под полным контролем".

Морские операции и их результаты

Трамп сообщил, что за последние дни не было зафиксировано ни одной лодки с контрабандным грузом, что он назвал результатом усиленных действий на море. По словам президента, ранее через эти маршруты перевозились крупные партии наркотиков на скоростных и дорогостоящих судах.

Следующий шаг — действия на суше

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли США возможность сухопутных операций, Трамп заявил, что "не может раскрывать детали", но подтвердил, что этот вариант обсуждается.

По мнению экспертов, речь может идти как о военных рейдах, так и о совместных миссиях с партнерами в регионе. Вашингтон намерен полностью перекрыть цепочки поставок наркотиков, включая те, что проходят по суше через территорию соседних стран.