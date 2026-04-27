Украинцы в Германии могут потерять выплаты уже после первого отказа от работы

В Германии ужесточили правила для получателей социальной помощи, и часть новых санкций уже действует. В частности, отныне возможна полная отмена выплат даже после первого отказа от работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bürgergeld .

Главное: Мгновенная санкция: Отныне Jobcenter имеет право отменить 100% выплат уже после первого безосновательного отказа от работы.

Ужесточение правил: Раньше для такого жесткого шага нужны были системные нарушения, теперь достаточно одного случая.

Продолжительность: Санкция в виде "нулевых выплат" действует минимум один месяц.

Критерий "приемлемости": Наказание применяют только тогда, когда вакансия соответствовала состоянию здоровья и профессиональным навыкам человека.

Контекст реформы: Эти изменения являются частью масштабного перехода Германии к более жесткой модели социальной поддержки, которая продлится до июля 2026 года.

Масштаб: Новые нормы одинаково касаются как граждан Германии, так и украинцев, находящихся под временной защитой.

Несмотря на то, что масштабная реформа социальной помощи (так называемая "новая базовая поддержка") полностью заработает с июля 2026 года, отдельные жесткие нормы начали действовать раньше.

В частности, с 23 апреля 2026 года вступила в силу новая санкция за отказ от трудоустройства. Главное изменение заключается в том, что в случае, если человек без уважительной причины отказывается от "подходящей работы" Jobcenter может полностью лишить его базовых выплат (регельзетцу) уже после первого случая.

Ранее для такого жесткого наказания нужны были повторные нарушения. Теперь это "пороговое условие" отменено.

О каких деньгах идет речь

Речь идет об основной части социальной помощи. Для одиноких взрослых это около 563 евро в месяц.

В случае санкции эта сумма может быть уменьшена до нуля минимум на один месяц, даже если вакансия уже неактуальна.

Отменяют ли все сразу

Важно, что новое правило не означает, что всех будут наказывать автоматически за любой отказ. Речь идет именно о ситуациях, когда работа является "приемлемой" по квалификации и состоянию здоровья, но человек сознательно отказывается от нее.

В остальных случаях продолжает действовать общая система санкций - постепенное уменьшение выплат (например, на 30%).

Что еще изменится с июля

С июля 2026 года в Германии заработает более широкая реформа, которая предусматривает:

более жесткий контроль за безработными;

более быстрые санкции за нарушения;

больший акцент на трудоустройстве.

В некоторых случаях возможно даже полное прекращение помощи, включая оплату жилья.

Что это означает для украинцев

Эти правила касаются и украинцев, которые находятся в Германии под временной защитой и получают социальную помощь. Фактически государство переходит к более жесткой модели, когда отказ от работы может сразу привести к потере выплат.

Если раньше полную потерю помощи применяли только после повторных нарушений, то теперь достаточно одного случая отказа от работы, чтобы остаться без основных выплат.