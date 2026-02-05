Уже пятое с начала года: где в Украине снова зафиксировали землетрясение

Поздно вечером среды, 4 февраля, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли на территории Черновицкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Читайте также: Разрушительные землетрясения в Украине - реальность или фантазия? Интервью с ученым НАН
Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 04 февраля 2026 года было зарегистрировано в 23:44:36 по киевскому времени.
Отмечается, что оно произошло на глубине 3 км, а его магнитуда - по шкале Рихтера - составила 1,7.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - уточнили специалисты Главного центра специального контроля.
Координаты источника подземных толчков:
Речь идет об участке в Днестровском районе Черновицкой области - в пределах Сокирянской территориальной громады.
Стоит отметить, что эта локация расположена совсем недалеко от границы Украины с Молдовой.
Согласно информации Главного центра специального контроля, в целом с начала 2026 года в Украине было зарегистрировано уже пять землетрясений:
Итак, как видим, в Сокирянской территориальной громаде подземные толчки фиксируют уже не впервые.
"Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - призвали граждан в ГЦСК.
Напомним, ранее мы рассказывали, что предыдущее землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины, а дома местами "зашатались".
Между тем специалисты предупреждают: в Украине сохраняется высокая вероятность серьезного землетрясения в Крыму.
Так, сейсмологи ожидают повторения мощных толчков интенсивностью до 7 баллов уже к 2027 году.
Читайте также, может ли Москва уйти под землю из-за землетрясения и что грозит РФ.