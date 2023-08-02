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Уже на следующей неделе. США готовят новый пакет военной помощи Украине, - Politico

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Среда 02 августа 2023 00:45
Уже на следующей неделе. США готовят новый пакет военной помощи Украине, - Politico Фото: США готовят новые пакет военной помощи Украине (ua.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты могут объявит о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Источник в Минобороны США сообщил, что новый пакет военной помощи должны анонсировать на следующей неделе. К сожалению, пока точно не известно, что в него войдет.

В последний пакет военной помощи Украине от администрации Джо Байдена вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на сумму в 400 млн долларов.

Военная помощь США Украине

Напомним, в середине июля Пентагон объявил пакет на 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Предполагается, что этот пакет должен помочь защитить украинские порты на Черном море после того, как Российская Федерация вышла из зерновой сделки и устроила ракетный террор.

Отметим, ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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