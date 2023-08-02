Уже на следующей неделе. США готовят новый пакет военной помощи Украине, - Politico
Соединенные Штаты могут объявит о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Источник в Минобороны США сообщил, что новый пакет военной помощи должны анонсировать на следующей неделе. К сожалению, пока точно не известно, что в него войдет.
В последний пакет военной помощи Украине от администрации Джо Байдена вошли дополнительные средства ПВО, артиллерийские и другие боеприпасы, а также бронетехника и средства противотанковой борьбы на сумму в 400 млн долларов.
Военная помощь США Украине
Напомним, в середине июля Пентагон объявил пакет на 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.
Предполагается, что этот пакет должен помочь защитить украинские порты на Черном море после того, как Российская Федерация вышла из зерновой сделки и устроила ракетный террор.
Отметим, ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.