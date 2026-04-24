Уже не страна номер один? Желающих переехать в США стало значительно меньше

Новое глобальное социальное исследование Gallup показало, что только 15% опрошенных в мире проявили интерес к миграции в США, что на 9 пунктов меньше, чем в период между 2007 и 2009 годами - тогда показатель был 24%.

Последний период, когда проводился аналогичный опрос, был в 2017 году, когда 18 процентов респондентов заявили о мечте переехать в США.

При этом США до сих пор остаются самым желанным местом для переезда среди людей из Латинской Америки, Карибского бассейнаи стран Африки к югу от Сахары.

Известно также, что Канада занимает второе место с 9 процентами, куда хотели бы переехать на жительство. Далее следует Германия с 5 процентами. Четыре процента опрошенных иностранных граждан выбрали Австралию, Испанию, Францию, Великобританию и Японию как следующий выбор.

В то же время на страны Латинской Америки приходится 7 из 16 стран, где процент тех, кто назвал США желаемым местом назначения, снизился минимум на 10 пунктов.

При этом Мексика претерпела один из самых больших спадов, снизившись на двузначные числа до 21 процента, что соответствует минимуму, зафиксированному Gallup в 2017 и 2018 годах.

Выезд из США

Gallup также обнаружил, что желание американцев переехать за границу было сосредоточено среди женщин в возрасте до 45 лет, и этот показатель составил 40 процентов. Эти цифры выросли с 10 процентов в 2014 году.

"Эта тенденция впервые резко возросла в 2016 году и продолжалась в течение нескольких лет, что свидетельствует о более широком изменении мировоззрения, а не о краткосрочном политическом эффекте", - заявил Gallup.

Опросная компания отметила, что, несмотря на "эти изменения, многие люди во всем мире - примерно 900 миллионов - хотели бы переехать, в том числе около 134 миллионов, которые предпочли бы жить в США".

Опрос Gallup был проведен с 12 по 15 сентября и охватил более 144 000 респондентов из 140 стран.