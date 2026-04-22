ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Республиканцы рискуют проиграть выборы из-за политики Трампа, - опрос

15:13 22.04.2026 Ср
2 мин
Американцы поддерживают границы, но не массовые депортации
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Агрессивная политика президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов может негативно повлиять на позиции Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Депортированных из США украинцев сразу с самолета отправили в ТЦК, - CNN

Согласно опросу, 52% американцев заявили, что менее вероятно поддержат кандидата, который одобряет подход Трампа к депортации. В то же время 42% респондентов отметили, что, наоборот, скорее проголосуют за такого кандидата.

Особенно заметен негатив среди избирателей, которые не поддерживают ни одну из основных партий: 57% независимых выступают против жесткой политики депортаций, тогда как только 32% готовы поддержать кандидатов, разделяющих позицию Трампа.

На этом фоне республиканцы могут столкнуться со сложной борьбой за сохранение большинства в обеих палатах Конгресса. Ситуацию осложняет также рост цен на топливо, связанный с войной между США и Израилем против Ирана.

Республиканцы рискуют проиграть выборы из-за политики Трампа, - опросФото: скриншот опроса Reuters

Хотя после инаугурации в январе 2025 года иммиграционную политику Трампа поддерживали около 50% американцев, сейчас этот показатель снизился до 40%.

Изменение настроений связано с более чем годовой жесткой кампанией правоохранителей, в частности массовыми задержаниями.

По данным Immigration and Customs Enforcement, в начале марта ежедневно задерживали более 1000 человек, что значительно больше, чем в начале 2025 года.

Несмотря на это, большинство американцев поддерживают контроль за границами (84%) и соблюдение иммиграционного законодательства (87%).

В то же время 76% выступают за возможность легализации для мигрантов без судимостей, которые работают в США.

Некоторые республиканцы уже призывают к смягчению подхода к депортации.

Усиление иммиграционной политики США

После начала второго президентского срока Дональда Трампа США существенно ужесточили иммиграционную политику и развернули масштабную кампанию по депортации мигрантов.

Толчком к усилению жестких мер стал инцидент 26 ноября, во время которого погибла военнослужащая Нацгвардии, а еще один военный получил ранения.

В ноябре Иммиграционно-таможенная служба (ICE) США депортировала из страны 50 украинцев (45 мужчин и 5 женщин). Большинство мужчин сразу отправили в ТЦК и призвали в ВСУ.

Кроме того, 22 января Министерство внутренней безопасности США начало масштабную спецоперацию в штате Мэн под названием "Улов дня". Официально ее целью является выявление и задержание иностранцев с криминальным прошлым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Беженцы
Новости
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию