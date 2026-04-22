Республиканцы рискуют проиграть выборы из-за политики Трампа, - опрос
Агрессивная политика президента США Дональда Трампа о депортации мигрантов может негативно повлиять на позиции Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно опросу, 52% американцев заявили, что менее вероятно поддержат кандидата, который одобряет подход Трампа к депортации. В то же время 42% респондентов отметили, что, наоборот, скорее проголосуют за такого кандидата.
Особенно заметен негатив среди избирателей, которые не поддерживают ни одну из основных партий: 57% независимых выступают против жесткой политики депортаций, тогда как только 32% готовы поддержать кандидатов, разделяющих позицию Трампа.
На этом фоне республиканцы могут столкнуться со сложной борьбой за сохранение большинства в обеих палатах Конгресса. Ситуацию осложняет также рост цен на топливо, связанный с войной между США и Израилем против Ирана.
Хотя после инаугурации в январе 2025 года иммиграционную политику Трампа поддерживали около 50% американцев, сейчас этот показатель снизился до 40%.
Изменение настроений связано с более чем годовой жесткой кампанией правоохранителей, в частности массовыми задержаниями.
По данным Immigration and Customs Enforcement, в начале марта ежедневно задерживали более 1000 человек, что значительно больше, чем в начале 2025 года.
Несмотря на это, большинство американцев поддерживают контроль за границами (84%) и соблюдение иммиграционного законодательства (87%).
В то же время 76% выступают за возможность легализации для мигрантов без судимостей, которые работают в США.
Некоторые республиканцы уже призывают к смягчению подхода к депортации.
Усиление иммиграционной политики США
После начала второго президентского срока Дональда Трампа США существенно ужесточили иммиграционную политику и развернули масштабную кампанию по депортации мигрантов.
Толчком к усилению жестких мер стал инцидент 26 ноября, во время которого погибла военнослужащая Нацгвардии, а еще один военный получил ранения.
В ноябре Иммиграционно-таможенная служба (ICE) США депортировала из страны 50 украинцев (45 мужчин и 5 женщин). Большинство мужчин сразу отправили в ТЦК и призвали в ВСУ.
Кроме того, 22 января Министерство внутренней безопасности США начало масштабную спецоперацию в штате Мэн под названием "Улов дня". Официально ее целью является выявление и задержание иностранцев с криминальным прошлым.