Блэкауты не заставят сдаться. Почти 80% украинцев за продолжение сопротивления РФ зимой

Большинство украинцев считают, что страна должна продолжать вооруженное сопротивление российской агрессии даже при регулярных атаках на энергетику и отсутствии света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным социологов, 77% респондентов выразили четкую убежденность в необходимости вести борьбу и дальше. Они считают, что нужно продолжать вооруженное сопротивление, даже если часть населения вынуждена будет длительное время находиться без электроэнергии, отопления и канализации.

В то же время 12% опрошенных высказали мнение, что при таких сложных условиях следует согласиться на любые требования страны-агрессора, даже если они будут выглядеть как капитуляция Украины. Еще 11% граждан не смогли четко сформулировать свою позицию по этому вопросу.

Готовность сопротивляться несмотря на зимние бытовые трудности преобладает во всех регионах Украины. Доля поддерживающих продолжение борьбы колеблется от 68% на Востоке до 83% в Киеве.

Фото: результаты опроса (КМИС)

Фото: результаты опроса (КМИС)

В Киеве зафиксирован самый высокий уровень поддержки вооруженного сопротивления в стране, несмотря на кампанию вражеских ударов баллистическими ракетами и реактивными дронами.