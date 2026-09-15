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Блэкауты не заставят сдаться. Почти 80% украинцев за продолжение сопротивления РФ зимой

18:54 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Блэкауты не заставят сдаться. Почти 80% украинцев за продолжение сопротивления РФ зимой Фото: большинство украинцев против уступок РФ, несмотря на зимние обстрелы (Getty Images)
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Большинство украинцев считают, что страна должна продолжать вооруженное сопротивление российской агрессии даже при регулярных атаках на энергетику и отсутствии света и тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным социологов, 77% респондентов выразили четкую убежденность в необходимости вести борьбу и дальше. Они считают, что нужно продолжать вооруженное сопротивление, даже если часть населения вынуждена будет длительное время находиться без электроэнергии, отопления и канализации.

В то же время 12% опрошенных высказали мнение, что при таких сложных условиях следует согласиться на любые требования страны-агрессора, даже если они будут выглядеть как капитуляция Украины. Еще 11% граждан не смогли четко сформулировать свою позицию по этому вопросу.

Готовность сопротивляться несмотря на зимние бытовые трудности преобладает во всех регионах Украины. Доля поддерживающих продолжение борьбы колеблется от 68% на Востоке до 83% в Киеве.

Блэкауты не заставят сдаться. Почти 80% украинцев за продолжение сопротивления РФ зимойФото: результаты опроса (КМИС)

Блэкауты не заставят сдаться. Почти 80% украинцев за продолжение сопротивления РФ зимойФото: результаты опроса (КМИС)

В Киеве зафиксирован самый высокий уровень поддержки вооруженного сопротивления в стране, несмотря на кампанию вражеских ударов баллистическими ракетами и реактивными дронами.

Напомним, большинство украинских беженцев в Польше уже адаптировались к жизни в стране. В то же время половина опрошенных заявила, что планирует вернуться, причем преимущественно после завершения войны.

Отметим, что, несмотря на полномасштабную войну, большинство украинцев считают себя счастливыми. За последние полтора года доля таких респондентов заметно выросла. В то же время, 16% опрошенных назвали себя несчастливыми.

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