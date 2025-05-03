"Это демократия": Рубио и МИД Германии поссорились из-за партии AfD

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал официальный Берлин за решение признать экстремистской партию "Альтернатива для Германии" (AfD). Немецкое Министерство иностранных дел ему публично ответило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации Рубио и МИД Германии в соцсети X.

Так, американский госсекретарь обвинил официальный Берлин в слежке за оппозицией, назвав это "замаскированной тиранией, а не демократией".

"По-настоящему экстремистской является не популярная AfD, занявшая второе место на недавних выборах, а смертоносная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает AfD. Германия должна изменить курс", - написал Рубио в соцсети X.

Немецкий МИД ответил на это сообщение госсекретаря США комментарием, в котором подчеркнул, что решение по AfD - результат тщательного и независимого расследования.

"Это и есть демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования, направленного на защиту нашей Конституции и верховенства права. Окончательное слово будет за независимыми судами. Мы научились из нашей истории, что правый экстремизм должен быть остановлен", - заявил МИД Германии.