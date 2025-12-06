Уже не дни, а недели: "Укрэнерго" о сроках восстановления энергосистемы после обстрела РФ

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что для улучшения ситуации со светом после последней атаки РФ теперь понадобятся недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Зайченко проинформировал, что сегодня свет должен был бы отсутствовать до 8 часов. Однако из-за атаки по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась.
"К сожалению, сейчас не до 8 часов, а видимо до 12-16 продолжаются отключения в большинстве областей. На сегодня мы должны были бы иметь как раз такие графики от 4 до 8 часов. Но из-за ударов по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась", - сказал он.
Глава правления "Укрэнерго" отметил, что для того, чтобы улучшить ситуацию, уже работают бригады энергетиков. Однако ситуация тяжелая и на восстановление понадобится больше времени, чем раньше.
"Ситуация достаточно тяжелая и в ближайшее время... мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", - сказал Зайченко.
Он добавил, что улучшить ситуацию могут как сами потребители, а также солнечная погода.
"Единственным средством улучшения ситуация является изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам. А именно уменьшить потребление, использовать наиболее энергоемкие только в ночные периоды или когда очень солнечная погода", - резюмировал глава правления "Укрэнерго".
Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря россияне в очередной раз запустили по Украине дроны и ракеты. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура.
В Минэнерго сообщали, что под ударом РФ оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
В ДТЭК рассказали, что РФ атаковала теплоэлектростанции их компании в разных регионах страны, в результате чего оборудование было серьезно повреждено.
К слову, атака РФ повлияла, в частности, на Молдову. Сегодня Кишинев запросил Румынии помощь с электроэнергией, поскольку возникла аварийная ситуация.