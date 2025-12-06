RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Уже не дни, а недели: "Укрэнерго" о сроках восстановления энергосистемы после обстрела РФ

Фото: бригады энергетиков уже работают над восстановлением (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что для улучшения ситуации со светом после последней атаки РФ теперь понадобятся недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Зайченко проинформировал, что сегодня свет должен был бы отсутствовать до 8 часов. Однако из-за атаки по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась.

"К сожалению, сейчас не до 8 часов, а видимо до 12-16 продолжаются отключения в большинстве областей. На сегодня мы должны были бы иметь как раз такие графики от 4 до 8 часов. Но из-за ударов по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась", - сказал он.

Глава правления "Укрэнерго" отметил, что для того, чтобы улучшить ситуацию, уже работают бригады энергетиков. Однако ситуация тяжелая и на восстановление понадобится больше времени, чем раньше.

"Ситуация достаточно тяжелая и в ближайшее время... мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", - сказал Зайченко.

Он добавил, что улучшить ситуацию могут как сами потребители, а также солнечная погода.

"Единственным средством улучшения ситуация является изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам. А именно уменьшить потребление, использовать наиболее энергоемкие только в ночные периоды или когда очень солнечная погода", - резюмировал глава правления "Укрэнерго".

Удары РФ по энергетике

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря россияне в очередной раз запустили по Украине дроны и ракеты. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура.

В Минэнерго сообщали, что под ударом РФ оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В ДТЭК рассказали, что РФ атаковала теплоэлектростанции их компании в разных регионах страны, в результате чего оборудование было серьезно повреждено.

К слову, атака РФ повлияла, в частности, на Молдову. Сегодня Кишинев запросил Румынии помощь с электроэнергией, поскольку возникла аварийная ситуация.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоВойна в УкраинеОтключения светаЭнергетики