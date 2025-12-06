Уже не дни, а недели: "Укрэнерго" о сроках восстановления энергосистемы после обстрела РФ

Зайченко проинформировал, что сегодня свет должен был бы отсутствовать до 8 часов. Однако из-за атаки по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась.

"К сожалению, сейчас не до 8 часов, а видимо до 12-16 продолжаются отключения в большинстве областей. На сегодня мы должны были бы иметь как раз такие графики от 4 до 8 часов. Но из-за ударов по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась", - сказал он.

Глава правления "Укрэнерго" отметил, что для того, чтобы улучшить ситуацию, уже работают бригады энергетиков. Однако ситуация тяжелая и на восстановление понадобится больше времени, чем раньше.

"Ситуация достаточно тяжелая и в ближайшее время... мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", - сказал Зайченко.

Он добавил, что улучшить ситуацию могут как сами потребители, а также солнечная погода.

"Единственным средством улучшения ситуация является изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам. А именно уменьшить потребление, использовать наиболее энергоемкие только в ночные периоды или когда очень солнечная погода", - резюмировал глава правления "Укрэнерго".