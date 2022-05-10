ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба: якщо ми не отримаємо статус кандидата в ЄС, це буде обман України

Новость на русском →
Київ, Вівторок 10 травня 2022 09:45
Кулеба: якщо ми не отримаємо статус кандидата в ЄС, це буде обман України Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу влітку 2022 року. Відмова означатиме, що Європа намагається її обдурити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для Financial Times.

"Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це ковтати", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС.

"І я вважаю, що це слід поважати", - додав Кулеба.

На якій стадії процес?

Днями Україна передала Європейській комісії другу частину анкети, на основі якої буде винесено висновок про відповідність критеріям для надання статусу кандидата. Передбачається, що статус можуть дати Україні вже на червневому саміті ЄС. Після цього зможуть початися переговори про вступ.

Напередодні президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Україна стане гідним членом ЄС і зробить для цього все необхідне.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС може затягнутися на кілька років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Дмитро Кулеба Вступ в ЄС
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на нафту з РФ. Коли ЄС введе шостий пакет санкцій і чого чекають в Україні